Снимки фотосессии аткрисы и отрывки из ее интервью уже появились в Сети: "Я принимаю поправки времени. Сегодня я считаю, что каждый возраст — это еще один способ оставаться самой собой. Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Посмотрите вокруг: возраст больше не является препятствием, как это было раньше".

A post shared by Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia) on Apr 25, 2017 at 4:55am PDT

A post shared by Мир Кино (@kinoproo) on Apr 26, 2017 at 10:27pm PDT

A post shared by @miguepons on Apr 26, 2017 at 10:34pm PDT

A post shared by bellucci (@fan_of_bellucci) on Apr 26, 2017 at 10:35pm PDT