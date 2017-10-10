ФОТО: Наряд Мелании Трамп вызвал дискуссии о приличиях первой леди

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Foto: AFP/Scanpix/LETA В последние пару месяцев у первой леди США, похоже, наступила черная полоса - Мелания Трамп все чаще попадает под огонь критики из-за своих нарядов. На днях очередную волну обсуждений вызвал казалось бы простой белый джемпер, который Мелания Трамп надела для мероприятия, посвященного испанской культуре. По мнению многих светских обозревателей, первой леди не пристало носить столь облегающую одежду.

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