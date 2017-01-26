Ранее Алекс Смерфит и его подруга, у которых есть общая дочь, перестали публиковать совместные фото в соцсетях, затем он и вовсе удалил свой профиль Instagram, однако затем восстановил его и подписался на аккаунт модели Тейлор Ховард. Как свидетельствуют публикации Бони и Смерфита, они отдыхают на одних и тех же курортах, но в разное время. Более того, одновременно с Алексом на Карибах проводит время и модель, правда, совместных снимков не было.

Виктория Боня слухи о разрыве не комментирует. Подписчики же заметили, что Тейлор Ховард внешне похожа на звезду "Дом-2", но существенно моложе ее.

Роман Смерфита и Бони начался в 2010-м году, когда молодой бизнесмен начал вести дела в Москве. Спустя два года у них родилась дочь Анджелина Летиция. В 2015-м появились слухи о свадьбе пары, однако Боня их опровергла, заявив, что им хорошо и без официального статуса мужа и жены.

Стоит отметить, до Виктории Бони у Алекса Смерфита было множество скоротечных романов, в том числе с Линдси Лохан и Пэрис Хилтон. Молодой человек имел репутацию отчаянного ловеласа и многие удивлялись, как обычной русской девушке удалось построить с ним крепкие отношения.

А вот так выглядит предположительная разлучница Тейлор Ховард:















