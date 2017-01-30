ФОТО: Наследники принца Монако очаровали жителей страны

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Foto: Reuters/Scanpix В конце прошлой недели принц Монако Альбер II и его супруга Шарлен в честь Дня святой Девоты, покровительницы Монако, вывели в свет своих двухлетних близнецов - Жака Оноре и Габриэлу Терезу Марию. Монархи и их наследники появились на балконе своего дворца. Малыши, которые долгое время были спрятаны от чужих глаз, сильно подросли. Маленькие принц и принцесса очаровали жителей Монако своим ангельским видом и непосредственностью.

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