Публикация селфи без макияжа и в непринужденной, иногда даже интимной обстановке стала настоящим трендом среди знаменитостей.

Снимки без макияжа нередко можно увидеть в профилях Дженнифер Лопес, Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс, Гвинет Пэлтроу и других звезд шоу-бизнеса. Не стесняются предстать перед поклонниками без грима и мировые топ-модели. А Кара Делевинь еще и обожает дурачиться и публиковать в соцсетях фото со смешными гримасами. Вот они, топ-модели без прикрас. И они прекрасны.