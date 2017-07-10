Снимки без макияжа нередко можно увидеть в профилях Дженнифер Лопес, Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс, Гвинет Пэлтроу и других звезд шоу-бизнеса. Не стесняются предстать перед поклонниками без грима и мировые топ-модели. А Кара Делевинь еще и обожает дурачиться и публиковать в соцсетях фото со смешными гримасами. Вот они, топ-модели без прикрас. И они прекрасны.
ФОТО: Настоящую красоту ничем не испортишь - топ-модели без макияжа(2)
Foto: instagram.com/taylor_hill
Публикация селфи без макияжа и в непринужденной, иногда даже интимной обстановке стала настоящим трендом среди знаменитостей.
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