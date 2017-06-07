Об этом можно судить по соцсетям звезды вечеринок, где Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых предстала брюнеткой.
ФОТО: Невероятно, но факт - Пэрис Хилтон стала брюнеткой
Foto: Vida Press
Модель, диджей и любимица таблоидов Пэрис Хилтон за последние несколько месяцев не только обзавелась новым бойфрендом и новым бюстом, но и радикально сменила цвет волос.
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