ФОТО: Невероятно, но факт - Пэрис Хилтон стала брюнеткой

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Foto: Vida Press Модель, диджей и любимица таблоидов Пэрис Хилтон за последние несколько месяцев не только обзавелась новым бойфрендом и новым бюстом, но и радикально сменила цвет волос. Об этом можно судить по соцсетям звезды вечеринок, где Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых предстала брюнеткой. #BrunettesHaveFunToo ✨👸🏻✨ A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 3, 2017 at 6:30am PDT Love my angel @DiamondBabyX ✨👸🏻🐶✨ A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 4, 2017 at 7:11pm PDT #ShoppingTime with my lil @DiamondBabyX. ✨👸🏻🐶✨ A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 4, 2017 at 11:41pm PDT

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