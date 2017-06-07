Об этом можно судить по соцсетям звезды вечеринок, где Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых предстала брюнеткой.

#BrunettesHaveFunToo ✨👸🏻✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 3, 2017 at 6:30am PDT

Love my angel @DiamondBabyX ✨👸🏻🐶✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 4, 2017 at 7:11pm PDT

#ShoppingTime with my lil @DiamondBabyX. ✨👸🏻🐶✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 4, 2017 at 11:41pm PDT