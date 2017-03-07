На один из показов Недели моды в Париже Ники Минаж пришла в необычном жакете, у которого нет рукава и части одного борта - соответственно одна грудь певицы оказалась совсем неприкрыта, только кончик был заклеен темной лентой.
ФОТО: Ники Минаж пришла на модный показ с обнаженной грудью(8)
Foto: Vida Press
Американская поп-звезда Ники Минаж нередко выбирает наряды на грани (иногда и за гранью) приличия, однако ей удалось в очередной раз удивить публику, уже казалось бы привыкшую к стилю певицы.
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