После объявления о свадьбе с телеведущей Викторией Лопыревой артист начал стремительно худеть. На самых свежих снимках в соцсетях он выглядит так, что поклонники высказывают в комментариях опасения относительно здоровья Баскова. При этом сам он о своем похудении ничего не говорит.

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 3, 2017 at 10:15am PDT

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 7, 2017 at 11:02am PDT

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 8, 2017 at 10:55am PDT

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 8, 2017 at 1:01pm PDT

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 12, 2017 at 10:25am PDT