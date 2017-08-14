После объявления о свадьбе с телеведущей Викторией Лопыревой артист начал стремительно худеть. На самых свежих снимках в соцсетях он выглядит так, что поклонники высказывают в комментариях опасения относительно здоровья Баскова. При этом сам он о своем похудении ничего не говорит.