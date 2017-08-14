После объявления о свадьбе с телеведущей Викторией Лопыревой артист начал стремительно худеть. На самых свежих снимках в соцсетях он выглядит так, что поклонники высказывают в комментариях опасения относительно здоровья Баскова. При этом сам он о своем похудении ничего не говорит.
ФОТО: Николай Басков сильно похудел(1)
Foto: instagram.com/nikolaibaskov
Российский певец Николай Басков в последние несколько недель все больше удивляет, даже шокирует своих поклонников.
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