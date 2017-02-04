Многие поклонники Пэм уверены, что она побывала у пластического хирурга, другие же считают, что это результат смены имиджа - вместо обильного и яркого макияжа актриса стала использовать неброские естественные тона. В любом случае, нельзя не отметить, что теперь актриса выглядит посвежевшей и более молодой.
ФОТО: Памела Андерсон изменилась до неузнаваемости(3)
Foto: Vida Press
Памела Андерсон продолжает удивлять своей новой внешностью. Недавно актриса побывала на благотворительном вечере Шона Пенна - и ее "новое" лицо удивило многих. А теперь появились и новые снимки, где звезду "Спасателей Малибу" сложно узнать.
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