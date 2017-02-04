Многие поклонники Пэм уверены, что она побывала у пластического хирурга, другие же считают, что это результат смены имиджа - вместо обильного и яркого макияжа актриса стала использовать неброские естественные тона. В любом случае, нельзя не отметить, что теперь актриса выглядит посвежевшей и более молодой.