ФОТО: Папарацци "поймали" Микки Рурка в Берлине в трусах

DELFI Showtime |





Foto: Vida Press Если ты звезда, то вездесущие охотники за сенсационными кадрами могут подстерегать тебя где угодно. Что и произошло с 64-летним актером Микки Рурком, которого папарацци сняли загорающим на балконе гостиничного номера в нижнем белье. Сейчас Рурк снимается в фильме Berlin, I Love You в столице Германии. Папарацци настигли актера, когда он отдыхал в гостинице и вышел на балкон своего номера позагорать. В трусах.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.