Миллионы девушек, должно быть, завидуют испанке. Еще бы, из продавца магазина, пусть и бутика Gucci, - прямиком в девушки одного из самых привлекательных и богатых людей мира. Из магазина ей, правда, пришлось уволиться, так как туда началось настоящее паломничество папарацци, поклонников и просто любопытных. Впрочем, от охотников за сенсациями, как показывают свежие снимки, попавшие в прессу, это Джорджину не спасло.
ФОТО: Папарацци "поймали" Роналду с подругой на пляже(2)
Foto: Vida Press
Похоже, место рядом с Криштиану Роналду, освобожденное Ириной Шейк, всерьез заняла испанка Джорджина Родригес. Она сопровождает спортсмена на матчах, на официальных мероприятиях, в семейных поездках с сыном Роналду в Диснейленд. Но самое главное - она нравится его маме, которую он слушает во всем.
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