Миллионы девушек, должно быть, завидуют испанке. Еще бы, из продавца магазина, пусть и бутика Gucci, - прямиком в девушки одного из самых привлекательных и богатых людей мира. Из магазина ей, правда, пришлось уволиться, так как туда началось настоящее паломничество папарацци, поклонников и просто любопытных. Впрочем, от охотников за сенсациями, как показывают свежие снимки, попавшие в прессу, это Джорджину не спасло.