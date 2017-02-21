О романе между 36-летней светской львицей и 31-летним актером явно свидетельствуют свежие снимки, которые Пэрис публикует в социальных сетях. Более того, в подписи она называет Зилку "мой Валентин".

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 19, 2017 at 1:34pm PST

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 19, 2017 at 8:07pm PST

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 20, 2017 at 5:15pm PST


A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 19, 2017 at 5:04pm PST