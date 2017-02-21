О романе между 36-летней светской львицей и 31-летним актером явно свидетельствуют свежие снимки, которые Пэрис публикует в социальных сетях. Более того, в подписи она называет Зилку "мой Валентин".
ФОТО: Пэрис Хилтон рассекретила нового возлюбленного
Foto: Vida Press
Звезда таблоидов Пэрис Хилтон показала мужчину, с которым начала встречаться. Им оказался актер Крис Зилка, известный по сериалу "Оставленные" (Leftovers).
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