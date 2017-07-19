Фотографии были сделаны во время прогулки Шейк с ребенком в парке. Несмотря на то, что мама спрятала лицо под широким козырьком бейсболки и за большими очками, папарацци узнали ее и сделали несколько снимков.
ФОТО: Первые снимки дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера
Foto: Vida Press
Дочь российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера появилась на свет 4 месяца назад, однако только сейчас папарацци удалось получить первые снимки девочки.
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