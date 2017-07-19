Фотографии были сделаны во время прогулки Шейк с ребенком в парке. Несмотря на то, что мама спрятала лицо под широким козырьком бейсболки и за большими очками, папарацци узнали ее и сделали несколько снимков.

A post shared by Irina, Bradley & Lea De Seine (@bradrinaforever) on Jul 17, 2017 at 1:18pm PDT