Российская певица Нюша выходит замуж, утверждают таблоиды.

Как сообщают СМИ, о скорой свадьбе стало известно от самой артистки, опубликовавшей в соцсетях недвусмысленный снимок с помолвочным кольцом на пальце и комментарием: "Невеста я". Как предполагают СМИ, предложение ей сделал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. О его романе с певицей стало известно совсем недавно.