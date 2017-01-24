Как сообщают СМИ, о скорой свадьбе стало известно от самой артистки, опубликовавшей в соцсетях недвусмысленный снимок с помолвочным кольцом на пальце и комментарием: "Невеста я". Как предполагают СМИ, предложение ей сделал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. О его романе с певицей стало известно совсем недавно.
ФОТО: Певица Нюша собралась под венец
Foto: Publicitātes foto
Российская певица Нюша выходит замуж, утверждают таблоиды.
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