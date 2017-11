"По-видимому, кто-то пытается продать фотографии обнаженной меня поклонникам. Не тратьте деньги, смотрите бесплатно. Каждый день как Рождество!" — написала певица.

На скриншоте, который выложила Sia, также указано, что в случае оплаты неизвестные обязуются прислать более четкий снимок и еще 14 дополнительных фотографий.

В комментариях пользователи хвалят исполнительницу за ее храбрый поступок. "Вот это тело здорового человека", — написала комик Кэтрин Девени.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy