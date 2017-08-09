Рианна опубликовала две фотографии с ежегодного карнавала, который прошел по случаю праздника сбора урожая на острове Барбадос. Селфи певицы, которое она загрузила первым, набрало более 2,9 миллиона лайков. Второй снимок, на котором вокалистка позирует в откровенном бикини и в костюме с перьями, — более 3,8 миллиона отметок.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 10:28am PDT

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 1:44pm PDT