ФОТО: Пикантный наряд Рианны произвел фурор в соцсетях

Foto: Vida Press Фотографии американской певицы барбадосского происхождения Рианны, сделанные на карнавале, набрали в сумме более 6,8 миллиона лайков. Кадры с праздника артистка загрузила на свою страницу в соцсети Instagram. Рианна опубликовала две фотографии с ежегодного карнавала, который прошел по случаю праздника сбора урожая на острове Барбадос. Селфи певицы, которое она загрузила первым, набрало более 2,9 миллиона лайков. Второй снимок, на котором вокалистка позирует в откровенном бикини и в костюме с перьями, — более 3,8 миллиона отметок. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 10:28am PDT A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 1:44pm PDT

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