Последние дни лета Бузова провела на Сейшельских и островах и часто радовала своих поклонников снимками в бикини. Особенно много было фотографий попы знаменитости. Но, как говорится, много хорошо - тоже плохо, и подписчикам надоело все время смотреть на пятую точку Бузовой. При этом некоторые указывали, что "глубокомысленные" посты в сопровождении подобных снимков выглядят смешно. "Голожопый философ", - пишут комментаторы и добавляют, что, судя по всему, больше ей похвастаться нечем.
ФОТО: Поклонники устали от задницы Ольги Бузовой
Foto: instagram.com/buzova86
Экс-участница телешоу "Дом-2", телеведущая и певица Ольга Бузова немного утомила подписчиков своей пятой точкой во всех ракурсах.
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