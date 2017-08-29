Последние дни лета Бузова провела на Сейшельских и островах и часто радовала своих поклонников снимками в бикини. Особенно много было фотографий попы знаменитости. Но, как говорится, много хорошо - тоже плохо, и подписчикам надоело все время смотреть на пятую точку Бузовой. При этом некоторые указывали, что "глубокомысленные" посты в сопровождении подобных снимков выглядят смешно. "Голожопый философ", - пишут комментаторы и добавляют, что, судя по всему, больше ей похвастаться нечем.