Резкую смену образа Вера сделала совсем ненадолго, всего на один вечер - для концерта Bog Love Show. Фото и видео певица опубликовала в социальных сетях и, судя по комментариям, большинству подписчиков совсем не понравился образ роковой брюнетки. Впрочем, сейчас Брежнева уже вернулась к белокурым локонам - а для выступления она использовала парик.
ФОТО: Поклонники в шоке - Вера Брежнева стала жгучей брюнеткой(2)
Foto: Itar-Tass/Scanpix
Певица Вера Брежнева очень удивила своих поклонников резкой сменой цвета волос - из блондинки она вдруг стала жгучей брюнеткой.
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