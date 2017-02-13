Резкую смену образа Вера сделала совсем ненадолго, всего на один вечер - для концерта Bog Love Show. Фото и видео певица опубликовала в социальных сетях и, судя по комментариям, большинству подписчиков совсем не понравился образ роковой брюнетки. Впрочем, сейчас Брежнева уже вернулась к белокурым локонам - а для выступления она использовала парик.

A photo posted by Vera Brezhneva (@ververa) on Feb 12, 2017 at 1:17am PST



