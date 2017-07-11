ФОТО: Полуобнаженная Лера Кудрявцева показала смелый образ

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Foto: Privātais arhīvs Российская телеведущая Лера Кудрявцева предстала перед подписчиками в соцсетях в пикантном образе - в нижнем белье и с оружием. Поклонники Леры в комментариях высказали ей множество комплиментов, а кто-то даже назвал ее "Лерой Крофт" по аналогии со знаменитой героиней серии игр и экранизаций. A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jul 9, 2017 at 2:06pm PDT

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