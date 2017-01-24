Пользователи Сети шокированы свежими снимками рэп-исполнительницы Игги Азалии, появившимися в соцсетях.

На фотографиях, сделанных папарацци на одном из мексиканских курортов, где отдыхает певица, попа Игги выглядит очень непривлекательно. Снимки вызвали большие споры среди пользователей. Одни полагают, что артистке пора заняться физкультурой, другие же уверены, что это последствия инъекций, которые сделала певица, чтобы ее пятая точка была объемнее. В любом случае, с некогда округлой и гладкой попкой Игги точно что-то не так, ведь в совместном с Дженнифер Лопес клипе на песню Booty певица выглядела совсем иначе.