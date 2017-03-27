На днях Анфиса показала подписчикам в соцсетях несколько снимков в нижнем белье, которые привели в восторг ее поклонников. А в подтверждение того, что ее фигура - результат кропотливого труда над собой, Чехова публикует фото своих тренировок. Многие из подписчиков признаются, что их это мотивирует и такому примеру хочется подражать.
ФОТО: Постройневшая Анфиса Чехова снялась в нижнем белье(10)
Foto: instagram.com/achekhova
С тех пор как российская телеведущая Анфиса Чехова заметно похудела, она не упускает возможности продемонстрировать результаты своего преображения.
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