На днях Анфиса показала подписчикам в соцсетях несколько снимков в нижнем белье, которые привели в восторг ее поклонников. А в подтверждение того, что ее фигура - результат кропотливого труда над собой, Чехова публикует фото своих тренировок. Многие из подписчиков признаются, что их это мотивирует и такому примеру хочется подражать.