ФОТО: Пресс есть, пупка нет. Тину Канделаки высмеяли за неудачный "фотошоп"

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Foto: RIA Novosti/Scanpix Российская телеведущая Тина Канделаки стала мишенью для насмешек после публикации неумело отредактированного селфи из спортзала. Тина сняла себя вместе с тренером в спортзале, на ней надет топик и облегающие леггинсы, однако на незакрытом одеждой животе отсутствует пупок. На эту деталь тут же обратили внимание подписчики телезвезды, которые предложили ей взять уроки "фотошопа". A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Mar 4, 2017 at 1:57am PST

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