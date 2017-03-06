Тина сняла себя вместе с тренером в спортзале, на ней надет топик и облегающие леггинсы, однако на незакрытом одеждой животе отсутствует пупок. На эту деталь тут же обратили внимание подписчики телезвезды, которые предложили ей взять уроки "фотошопа".
ФОТО: Пресс есть, пупка нет. Тину Канделаки высмеяли за неудачный "фотошоп"
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российская телеведущая Тина Канделаки стала мишенью для насмешек после публикации неумело отредактированного селфи из спортзала.
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