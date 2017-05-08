ФОТО: Президент Латвии показал маленького внука

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Foto: LETA Президент Латвии Раймонд Вейонис опубликовал в социальных сетях семейное фото с внуком Валтером. 7 мая малышу исполнился годик, о чем президент сообщил своим подписчикам, добавив, что они с женой - самые счастливые бабушка и дедушка.

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