25 сентября влюбленные вместе пришли на теннисный матч в рамках спортивных игр для бывших военных Invictus Games. На трибунах пара вела себя так же, как и все влюбленные - они мило перешептывались, обнимались и улыбались друг другу.
ФОТО: Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
Foto: Vida Press
Случилось то, чего ждали с прошлой осени, когда стало известно о романе принца Гарри и актрисы Меган Маркл, - пара впервые вышла в свет вместе.
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