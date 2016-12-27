ФОТО: Принц Уильям с женой и детьми посетили рождественскую службу

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Foto: Reuters/Scanpix 25 декабря британский принц Уильям и его семья посетили рождественскую службу. Вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими были и их дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта, а также родственники Кейт Миддлтон - ее родители и сестра Пиппа с женихом.

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