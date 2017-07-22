Принцу Джорджу - первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт - в субботу 22 июля исполняется четыре года. По этому случаю британская королевская семья опубликовала официальный портрет маленького принца.

Фотография смеющегося Джорджа опубликована в "Инстаграме" Кенсингтонского дворца.

Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.

"Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним - сплошное веселье", - сказал фотограф, сделавший этот снимок еще в конце июня.

Принц встретит свой день рождения с родителями, которые в пятницу завершили турне по Польше и Германии.

Принц Джордж с сестрой, принцессой Шарлоттой уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. А это была их первая официальная поездка в Европу.

В пятницу принц Уильям в последний день официального визита в Германию на заводе Airbus показал детям вертолет.

Принц Джордж примерил шлем пилота, а принцесса Шарлотта поиграла с кнопками панели управления.

В сентябре принц Джордж должен пойти в школу. Как ранее сообщалось, принц Джордж будет учиться в лондонской школе Thomas's Battersea, расположенной недалеко от Кенсингтонского дворца.

Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.