По признанию Ким, появившиеся несколько месяцев назад в прессе фотографии, на которых весь мир увидел ее настоящее, а не отредактированное тело, очень ее расстроили. В интервью журналу Allure она призналась, что тогда действительно была не в форме, так как была вынуждена временно отказаться от тренировок из-за проблем со здоровьем. Теперь же, если верить свежим снимкам, сделанным папарацци на пляже в Малибу, Кардашьян вернула идеальную форму.