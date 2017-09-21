По признанию Ким, появившиеся несколько месяцев назад в прессе фотографии, на которых весь мир увидел ее настоящее, а не отредактированное тело, очень ее расстроили. В интервью журналу Allure она призналась, что тогда действительно была не в форме, так как была вынуждена временно отказаться от тренировок из-за проблем со здоровьем. Теперь же, если верить свежим снимкам, сделанным папарацци на пляже в Малибу, Кардашьян вернула идеальную форму.
ФОТО: Прощай, целлюлит! Ким Кардашьян показала подтянутое тело(5)
Foto: Vida Press
Американская телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала результат усиленных тренировок - от дряблых ягодиц не осталось и следа.
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