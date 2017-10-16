Презентация прошла в формате закрытого вечера-концерта, на котором прозвучали песни из нового альбома, в который вошли 16 новых композиций, написанных музыкантом в последнее время. Авторами стихов к ним стали два почитаемых латышских поэта – Янис Петерс и Леон Бриедис. Исполнить песни Паулса в этот вечер пришли Интар Бусулис, Мария Наумова, Саманта Тина и многие другие. Аккомпанировал им сам виновник торжества.