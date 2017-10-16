Презентация прошла в формате закрытого вечера-концерта, на котором прозвучали песни из нового альбома, в который вошли 16 новых композиций, написанных музыкантом в последнее время. Авторами стихов к ним стали два почитаемых латышских поэта – Янис Петерс и Леон Бриедис. Исполнить песни Паулса в этот вечер пришли Интар Бусулис, Мария Наумова, Саманта Тина и многие другие. Аккомпанировал им сам виновник торжества.
ФОТО: Раймонд Паулс представил публике новый альбом(2)
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На днях в ресторане Klīversala в Латвийской Национальной библиотеке Раймонд Паулс представил на суд публики свой свежий альбом под названием Kad Tu ej pie bitēm ("Когда ты идёшь к пчёлам"). Поздравить Маэстро пришли все - от министра культуры до местных поп-звезд.
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