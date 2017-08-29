Режиссер опубликовала в Instagram снимок, сделанный для августовского номера российского издания L'Officiel, в котором опубликовано большое интервью с ней. Надо отметить, что многим подписчикам преображение Литвиновой очень понравилось.
ФОТО: Рената Литвинова стала брюнеткой. Ненадолго(1)
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова удивила своих подписчиков в соцсетях, неожиданно представ брюнеткой.
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