ФОТО: Рэпер Нелли заказал в Риге сотню куриных крылышек

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Foto: Reuters/Scanpix/LETA 27 октября в клубе Coyote Fly впервые выступит американская звезда рэп-музыки Нелли. Как рассказали представители клуба, в райдере артиста значится элитный алкоголь, фрукты, леденцы и сотня куриных крылышек.

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