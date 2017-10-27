Как рассказали представители клуба, в райдере артиста значится элитный алкоголь, фрукты, леденцы и сотня куриных крылышек.
ФОТО: Рэпер Нелли заказал в Риге сотню куриных крылышек(6)
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
27 октября в клубе Coyote Fly впервые выступит американская звезда рэп-музыки Нелли.
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