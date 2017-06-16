Снимок пригласительного появился в профиле рижской модели Веры Алехно, пишет DELFI Izklaide. Фотография была удалена почти сразу после публикации, но в Сети говорят, что приглашение было получено девушкой лично от обладателя "Золотого мяча".
ФОТО: Рижанка, которую Роналду лично пригласил на матч(23)
Foto: Privātais arhīvs/AFP/Scanpix
Как выяснилось, в Риге тоже живут девушки, которые удостились личного приглашения на прошедший недавно в нашей столице матч между сборными Латвии и Португалии.
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