Снимок пригласительного появился в профиле рижской модели Веры Алехно, пишет DELFI Izklaide. Фотография была удалена почти сразу после публикации, но в Сети говорят, что приглашение было получено девушкой лично от обладателя "Золотого мяча".

Latvia 🇱🇻-Portugal 🇵🇹 🙌🏼🙌🏼🙌🏼⚽️⚽️⚽️🤗💪🏼

A post shared by Vera Alohno (@veraalohno) on Jun 10, 2017 at 3:44am PDT

Happy Birthday to ME ♥️♥️♥️🎁🎁🎁🎉🎉🎉👶🏽👶🏽👶🏽

A post shared by Vera Alohno (@veraalohno) on May 29, 2017 at 11:52pm PDT

Almost ready for summer 🙆🏻☀️☀️☀️👙😝😝😝

A post shared by Vera Alohno (@veraalohno) on May 2, 2017 at 4:18am PDT