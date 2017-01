Пятничный эксклюзив ! 🙈🔥🔥🔥Наша история любви глазами Intimissimi. Первые фото с эксклюзивной съёмки для @intimissimiofficial, который мы любим за умение сочетать элегантность, красоту и комфорт. Продолжение следует .... Our love story by Intimissimi brand. I am glad to share the first photo from our exclusive shooting with famous Italian brand @intimissimiofficial, which we like for its elegance, beauty and comfort . To be continued...🔥🔥🔥intimissimiofficial, Photographer: Danil Golovkin, Stylist: Anna Rykova, Makeup: Klavdiya Solyeva, Hair: Marina Smirnova @aldocoppola_Moscow

A photo posted by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jan 20, 2017 at 9:02am PST