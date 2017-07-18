Некогда обычный преступник, а теперь звезда подиумов Джереми Микс уже не скрывает своих отношений с наследницей TopShop Хлоей Грин.

После того, как в СМИ попали снимки совместного отдыха Микса и Грин, на которых парочка обнимается и целуется на яхте, дома новоиспеченного манекенщика ждал скандал. Его супруга Мелисса, с которой Джереми прожил восемь лет и имеет двух сыновей, была шокирована поступком мужа. По признанию женщины, она была уверена, что он работает. В интервью британской Daily Mail она заявила, что не видит шансов на спасение брака.

По данным таблоида TMZ, на прошлой неделе Микс подал заявление о разводе и тут же отправился к Хлое Грин, с которой, уже не скрываясь, появился на публике.