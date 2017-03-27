Соседи дочери президента США Иванки Трамп, недавно переехавшей с родственниками в престижный вашингтонский район Калорама, пожаловались на неаккуратность семейства, а также посетовали на неудобства, возникшие с его появлением. Об этом сообщает Associated Press.

Утверждается, что семья Иванки заняла большую часть парковки на загруженной улице, а их мешки с мусором подолгу лежат на обочине, поскольку обслуживающий персонал выносит их не в соответствии с расписанием мусоровоза. Также соседям не нравится огромное число охранников, которые пристально разглядывают окружающих.

"Бедлам творится со дня их въезда", — рассказала живущая неподалеку Мариетта Робинсон.

При этом AP отмечает, что жители района привыкли к высокопоставленным и знаменитым соседям. Так, бывший президент США Барак Обама и его семья жили в Калораме после его ухода из Белого дома, и для них Секретная служба США перекрыла дорожное движение в целом квартале. Но еще никто не вызывал такого недовольства, как Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь Секретной службы рассказала, что представители ведомства уже обсудили ситуацию с соседями дочери президента и городскими чиновниками.

35-летняя Иванка и 36-летний Джаред, у которых трое детей в возрасте от года до пяти лет, арендуют трехэтажный дом стоимостью 5,5 миллиона долларов в Калораме с января 2017 года. Они перебрались в Вашингтон из Нью-Йорка после инаугурации Дональда Трампа. Оба работают в Белом доме.