Снимки, сделанные во время фотосессии, модель опубликовала в соцсетях. На фотографиях она предстала в парике с белокурыми локонами и макияжем в стиле Монро. При этом Кроуфорд не сообщила, для чего предназначена прошедшая фотосессия.
ФОТО: Синди Кроуфорд в образе Мэрилин Монро
Foto: Vida Press
51-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд "примерила" образ кинозвезды Мэрилин Монро.
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