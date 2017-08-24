Снимки, сделанные во время фотосессии, модель опубликовала в соцсетях. На фотографиях она предстала в парике с белокурыми локонами и макияжем в стиле Монро. При этом Кроуфорд не сообщила, для чего предназначена прошедшая фотосессия.

Going platinum. #BTS with the glam squad...

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Aug 22, 2017 at 8:03am PDT

