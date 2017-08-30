"Если честно, это очень хорошие туфли. Но являются ли высокие шпильки подходящей обувью для посещения района, страдающего от наводнения?" — отметил портал Daily Beast.

"Они супервысокие, и может, она носит их, чтобы держаться подальше от наводнений, а мы просто странные, раз делаем из этого большую проблему", — прокомментировала ситуацию газета Metro.

Как отмечает The Hollywood Reporter, по прибытии на место первая леди сменила туфли на белые кроссовки.

Корреспондент CNN в Белом доме Кейт Беннетт опубликовала в твиттере комментарий самой Мелании, назвав печальным то, что все беспокоятся только о ее туфлях во время национальной катастрофы.