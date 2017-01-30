Западная пресса сравнила появление Кидман с выходом попугая, пишет DELFI Izklaide, а эксперты отметили, что ей будто изменило чувство меры - слишком яркое платье с обилием блесток и чересчур глубокое декольте. Тем не менее, они не смогли при этом не оговориться, что актриса даже такой наряд носит с достоинством.