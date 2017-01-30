Западная пресса сравнила появление Кидман с выходом попугая, пишет DELFI Izklaide, а эксперты отметили, что ей будто изменило чувство меры - слишком яркое платье с обилием блесток и чересчур глубокое декольте. Тем не менее, они не смогли при этом не оговориться, что актриса даже такой наряд носит с достоинством.
ФОТО: СМИ сравнили Николь Кидман с разноцветным попугаем
Foto: Vida Press
На прошедшей на днях церемонии премии Гильдии киноактеров США гостей удивила актриса Николь Кидман. Публика, привыкшая к элегантности кинозвезды, была удивлена странным нарядом.
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