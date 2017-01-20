Российская актриса Светлана Ходченкова устроила себе жаркие каникулы с подругами на Бали.

В соцсетях она делится с подписчиками многочисленными снимками с пляжами и купанием в водопаде. И, конечно, селфи в бикини. Именно эти фотографии вызвали наибольший восторг поклонников актрисы, которые говорят ей комплименты. Они хвалят не только хрупкую подтянутую фигуру Светланы, но и ее актерский талант. Правда, некоторые уверены, что артистке следует немножко поправиться - слишком уж, на их взгляд, она худенькая.