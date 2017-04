Традиционный банный вечер, вся семья в сборе . И это все наши дети🙈🙊🙉 Их очень много, но это так здорово 👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦 #peskovfamily #огромнаясемья

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Apr 2, 2017 at 11:35am PDT