Жена телеведущего Дмитрия Диброва и мать его троих детей Полина была признана лучшей из участниц конкурса "Миссис Россия 2017".

В конкурсе может принимать участие любая замужняя россиянка, отвечающая двум критериям: в ее паспорте должен быть штамп о браке и у нее должен быть хотя бы один ребенок.

28-летняя Полина Диброва - четвертая жена Дмитрия Диброва и мать трех его сыновей. От предыдущих браков у телеведущего есть еще двое детей. Как рассказывали сами супруги, познакомились они на конкурсе красоты, в котором участвовала Полина, а Дмитрий был членом жюри. Поженилась пара в марте 2009 года. По признанию Диброва, он начал ухаживать за будущей женой, когда ей было 17 лет (то есть еще до женитьбы на Александре Шевченко, брак с которой продлился меньше года - с марта 2008 года по январь 2009 года).