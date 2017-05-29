Эта фотосессия, результатом которой стала книга с фотографиями, - совместный проект Клум и британского фотографа Джона Ранкина, известного своими работами с знаменитостями и в модной индустрии.

Как модель призналась по случаю выхода книги, в ее карьере уже были фотосессии в жанре "ню", однако они пока не становились достоянием общественности. Впервые Хайди Клум позировала без одежды в 25, при этом фотографом тоже был Ранкин. По словам модели, тогда она не чувствовала себя перед камерой так уверенно, как сейчас.

Напомним, Клум, которой 1 июня исполнится 44 года, является матерью четверых детей.

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