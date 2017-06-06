По данным издания, романтическая связь 51-летнего актера и 26-летней модели длится около 3 месяцев. Сообщается, что Джулия Стамблер присматривала за близнецами Бобом и Максом - сыновьями Шина и его третьей жены Брук Мюллер. Именно Мюллер, с которой Шин развелся в 2011 году, познакомила актера с Джулией. Правда, в то время Шин встречался с порноактрисой Бретт Росси, с которой даже был помолвлен. Сейчас Джулия оставила работу няни и стала моделью.

До недавнего времени актер скрывал новую подругу, однако репортерам удалось подкараулить пару на недавнем дне рождения дочери Шина от второго брака с актрисой Дениз Ридардс. Он не стал прятаться и даже представил свою спутницу.

😉 A post shared by J💲 (@juliastambler) on Jun 5, 2017 at 3:41pm PDT

Night🦉 A post shared by J💲 (@juliastambler) on Mar 16, 2017 at 9:15pm PDT

if young metro don't trust you... 🔫🔫🔫🔫😬 Y👽L👽 A post shared by J💲 (@juliastambler) on Apr 27, 2017 at 3:39pm PDT