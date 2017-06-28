Селфи, на котором 47-летняя Лопес обнажила живот, набрало более 1,5 миллиона лайков в соцсети. В комментариях к снимку некоторые пользователи высказали сомнение в том, что спортивная форма певицы настоящая. "Это просто пятно на зеркале, никакого фотошопа", — ответила на нападки певица.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 22, 2017 at 10:01am PDT