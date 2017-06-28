Селфи, на котором 47-летняя Лопес обнажила живот, набрало более 1,5 миллиона лайков в соцсети. В комментариях к снимку некоторые пользователи высказали сомнение в том, что спортивная форма певицы настоящая. "Это просто пятно на зеркале, никакого фотошопа", — ответила на нападки певица.
ФОТО: Упругий пресс Дженнифер Лопес собрал полтора миллиона лайков
Foto: Vida Press
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором продемонстрировала пресс. В комментариях к кадру знаменитость заверила пользователей, что не использовала фотошоп для создания видимости рельефа.
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