



"Мы подтверждаем, что похороны прошли сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и товарищем", — говорится в заявлении. Родственники Майкла также поблагодарили поклонников за любовь к артисту и уважение к частной жизни членов его семьи.

В начале марта британские правоохранительные органы объявили о завершении расследования причин смерти Майкла. Согласно данным полиции, он скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени. Из-за расследования тело артиста три месяца не могли захоронить.

31 декабря газета The Sun раскрыла содержание завещания исполнителя. Состояние, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, перейдет его сестрам.

Певец Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. По информации СМИ, певец боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни.