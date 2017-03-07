ФОТО: В прессу попали совместные снимки принца Гарри и актрисы Меган Маркл

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Foto: Vida Press Папарацци уже удавалось пару раз "поймать" тщательно скрывающего свою подругу - актрису Меган Маркл принца Гарри . Правда, качество снимков оставляло желать лучшего. Но теперь фотографам удалось сделать относительно неплохие фотографии пары, побывавшей недавно гостями на свадьбе друзей на Ямайке. Как пишет таблоид People со ссылкой на источник в окружении пары, Гарри и Меган выглядят очень влюбленными и не скрывают своих чувств.

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