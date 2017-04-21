В социальных сетях появился снимок откровенного селфи, якобы сделанного известной российской телеведущей Еленой Малышевой.

Снимок появился в Twitter-аккаунте "Типичная Малышева" и быстро распространился в Интернете. Позднее фото было удалено. Сама телеведущая опровергла подлинность фотографии.

"Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения", — заявила телеведущая в разговоре с изданием Lenta, пояснив, что в Интернете можно без труда найти множество изображений по запросу "Малышева голая", однако к ней они не имеют никакого отношения.

Елена Малышева шокировала соцсети своим голым селфи. Мы просто оставим это фото здесь. И даже без комментариев.https://t.co/u5h6aE1NzA pic.twitter.com/PMy0Bky90y— Пятый канал Новости (@5tv) April 19, 2017



