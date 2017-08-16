В отпуске певица не упускает возможности потренироваться на свежем воздухе. Рядом со своей стройной и подтянутой супругой не расслябляется и продюсер Иосиф Пригожин, который берет пример с Валерии и тоже занимается физкультурой. "Спорт и диета - единственный способ быть здоровым и оставаться в форме. Трудно у меня получается, но я стараюсь. Валерия не дает расслабиться", - отчитался перед подписчиками Пригожин.

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Aug 15, 2017 at 7:57am PDT

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Aug 14, 2017 at 8:46am PDT

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Aug 14, 2017 at 4:03am PDT