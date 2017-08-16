В отпуске певица не упускает возможности потренироваться на свежем воздухе. Рядом со своей стройной и подтянутой супругой не расслябляется и продюсер Иосиф Пригожин, который берет пример с Валерии и тоже занимается физкультурой. "Спорт и диета - единственный способ быть здоровым и оставаться в форме. Трудно у меня получается, но я стараюсь. Валерия не дает расслабиться", - отчитался перед подписчиками Пригожин.
ФОТО: Валерия похвасталась стройной фигурой в красном бикини(1)
Foto: instagram.com/valeriya
Российская певица Валерия опубликовала в соцсетях несколько снимков своего отдыха во Франции, на которых продемонстрировала прекрасную физическую форму.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.