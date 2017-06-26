Для рекламы аромата Obsessed использовались снимки 1993 года. Автор снимков — фотограф Марио Сорренти, бывший тогда в отношениях с Мосс. Фотографии были сделаны на Виргинских островах. По словам креативного директора дома Рафа Симонса, та съемка запечатлела не только историю любви, но и стала культовым моментом в истории модной фотографии.

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 21, 2017 at 9:30am PDT

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A post shared by Calvin Klein (@calvinklein) on Jun 24, 2017 at 1:14pm PDT